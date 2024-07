AEW | Si pensa ad un mega-evento da stadio anche negli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 16 luglio 2024) La All Elite Wrestling (AEW) potrebbe presto sorprendere i fan del wrestling con un annuncio di grande impatto. Secondo recenti indiscrezioni, la compagnia starebbe pianificando undi proporzioni significative per il 2025, potenzialmente paragonabile ai loro spettacoli più importanti dell’anno, ed in particolare ad All In. Voci su unnel 2025 Fonti ben informate nell’area di Dallas/Arlington hanno rivelato che l’AEW sta considerando di organizzare undi grande scala nella regione nel 2025. Ciò che rende queste voci particolarmente interessanti è la possibilità che si tratti di uno show in uno, equiparabile per importanza agli eventi più prestigiosi della compagnia. Se tutto dovesse procedere secondo i piani, potremmo aspettarci un annuncio ufficiale entro la fine dell’anno in corso.