Tra romance e mistificazione del matrimonio nella commedia americana

(Di lunedì 15 luglio 2024) Trentacinque anni fa usciva in sala il dirompente Harry, ti presento Sally, diretto da Rob Reiner e scritto da Nora Ephron, un vero e proprio cult anni Ottanta capace di influenzare in maniera consistente la successiva produzione di rom com negli Stati Uniti. Alternando scene memorabili – come l’orgasmo simulato da Meg Ryan nel diner, seguito dall’emblematico “Quello che ha preso la signorina” – a espressioni iconiche impressememoria collettiva, la pellicola è stata spesso analizzata guardando la sua struttura interna, ovvero gli elementi narrativi che l’hanno resa così efficace. Proviamo quindi oggi a spostare l’obiettivo, concentrandoci su ciò che l’ha preceduta e permettendo una dialettica di incontro-scontro tra passato e presente: ile ladelnelle screwball comedies.