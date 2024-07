Pogacar show le mani sul Tour Trionfo bis da padrone sui Pirenei Vingegaard è a più di tre minuti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Non solo imbattibile: al momento, Tadejè inavvicinabile. Che non ci sia nessuno in grado di star con lui lo ribadisce dominando anche il secondo tappone pirenaico: con questo spietato uno-due manda definitivamente ko l’ultimo rivale rimasto,, e fa il passo decisivo verso la doppietta Giro-, uno degli obiettivi di questa sua magica stagione. Caso vuole chesi avvicini alla storica accoppiata di Pantani proprio a Plateau de Beille, la salita sulla quale il romagnolo iniziò a costruire la sua impresa in Francia. Non è un caso, invece, che lo sloveno gli porti via un primato che resisteva dal 1998, polverizzandolo: rispetto al Panta, il fenomeno dei giorni nostri impiega quasi 4in meno per scalare questa montagna.