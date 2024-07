Il Reboot di Pirati dei Caraibi non riporterà indietro Johnny Depp

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di lunedì 15 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , Il franchise deideista navigando in acque turbolente mentre la Disney considera il futuro della serie senza il suo iconico capitano,, nel ruolo di Jack Sparrow. Da cinque film,ha incarnato il carismatico pirata, ma il suo legame con il personaggio è stato compromesso da controversie legali e da una disputa con la Disney. Il conflitto trae la Disney è emerso quando l’attore è stato accusato di violenza domestica dall’ex moglie Amber Heard, un’accusa cheha negato e per la quale è stato in seguito dichiarato non colpevole in un processo per diffamazione. Tuttavia, la sua esclusione dalla ripresa deideiè stata un duro colpo per molti fan che continuano a sostenere una sua reintegrazione nel franchise.