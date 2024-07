Giannoni confermato presidente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Stefano(nella foto) è stato rinnovato nella carica diregionale della categoria bruciatoristi-manutentori, un settore ampio e molto dinamico, negli ultimi anni è in continua evoluzione. E’ socio fondatore e titolare della Climat di Carrara, azienda sul mercato da oltre 35 anni su pompe di calore, caldaie, riscaldamento e impianti di condizionamento. Nelle sue strategie di mandato pone l’accento sulla partecipazione: "L’obiettivo è sviluppare il confronto per poter portare progetti condivisi all’attenzione delle istituzioni e della politica. Le istanze della categoria devono essere sempre al centro dell’attenzione per essere capaci di inoltrare le richieste del territorio anche al nazionale, così da condividerle e trasformarle in opportunità per tutta la categoria.