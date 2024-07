Uccisa da un’onda Margherita Salvucci torna in Italia | fissata la data del funerale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Colmurano (Macerata), 14 luglio 2024 – Tornerà la settimana prossima a casa, a Colmurano, la salma di. La psichiatra di 28 anni aveva perso la vita lo scorso 27 giugno, travolta daa Seixal nell’isola portoghese di Madeira, dove era in vacanza con la sua famiglia. La mamma Ornella Formica, maestra elementare ed ex sindaco del paese, il padre Piergiovanni e la sorella più piccola Ester erano rientrati inil 30 giugno; con loro erato anche il fidanzato di, che li aveva raggiunti in Portogallo dopo la tragedia. I familiari avevano saputo fin da subito che per il rientro della salma sarebbe servito più tempo, circa tre settimane, tra autopsia, burocrazia e traduzione di tutti i documenti necessari.