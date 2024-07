Summit Nato promessa Blinken a Kiev | F16 voleranno quest’estate

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 14 luglio 2024) Washington DC, 14 lug. (askanews) – “I jet F16, provenienti dalla Danimarca, dai Paesi Bassinei cieli dell’Ucraina, per assicurarsi che l’Ucraina possa continuare a difendersi efficacemente dall’aggressione russa”. La dichiarazione del segretario di Stato Antonyè contenuta in una conversazione cheha avuto durante il ‘Public Forum’ tenutosi durante ildi Washington DC. La conversazione pubblica era con Heather Conley, presidente del German Marshall Fund.nella conversazione ha messo in luce “il lavoro che abbiamo svolto noi e altri alleati per mettere insieme più sistemi di difesa aerea per l’Ucraina, in particolare Patriot ma anche molti altri sistemi, perché sappiamo che è la chiave di tante cose.