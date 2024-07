Riecco ‘Friku’ tra clown e magie Festival itinerante sui Monti Azzurri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Nell’estate 2021 è nato il Friku,che prende il nome da "frico o fricu", ovvero come si dice "bambino" nei dialetti marchigiani del Maceratese e del Fermano. Negli anni il Friku – rassegna che propone spettacoli di alta qualità adatti a un pubblico di tutte le età, ma pensati specialmente per bambini e famiglie – è cresciuto e oggi prende il via la quarta edizione. Farà tappa in nove Comuni dell’unione montana, in provincia di Macerata (Caldarola, Camporotondo, Colmurano, Gualdo, Loro Piceno, Monte San Martino, Sant’Angelo in Pontano, Sarnano e Serrapetrona) e per la prima volta in due comuni della provincia di Fermo (Lapedona e Magliano di Tenna). Organizzato come sempre dall’associazione Ho un’idea all’interno del progetto Marche in Strada e del circuito Marameo, da oggi al 10 settembre ilproporrà 14 spettacoli di artisti italiani e stranieri con arti performative varie, tra teatro di strada, circo contemporaneo,erie, teatro fisico, teatro di figura e magia.