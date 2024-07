Pruzzo | Inzaghi rinnovo Inter un segnale! Non troppo lungo meglio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 luglio 2024)da venerdì ha prolungato il contratto con l’fino al 30 giugno 2026. Perè la scelta ideale quella di rinnovare solo con un anno in più, rispetto ai due che aveva in mente il tecnico: le parole dell’ex attaccante su Radio Radio. LA FIRMA – Simonenon ha iniziato la stagione in scadenza, rispetto alla scorsa. L’allenatore venerdì, alla vigilia del raduno, ha visto prolungato il suo contratto con l’fino al 30 giugno 2026. Un anno in più, anziché i due che sarebbero stati la sua preferenza. Alla fine l’ha spuntata la società, con un accordo di durata leggermente inferiore. Proprio sulla data Robertofa una valutazione che sposa in pieno quanto ha voluto l’conall’sino al 2026:promuove la nuova dataCOSÌ – La spiegazione di: «Io sono anno per anno.