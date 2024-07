Malamovida più agenti e street tutor

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Sei nuovi operatori della sicurezza, i cosiddetti ’’, e altrettantidi rinforzo. Sono i provvedimenti presi finora dal Comune di Cervia contro i fenomeni legati al degrado e alla movida di Milano Marittima. E si tratta solo dei primi interventi di un piano più ampio, secondo quanto affermano il sindaco Mattia Missiroli e il vicesindaco e assessore alla sicurezza Gianni Grandu in una nota che riprende risse e lamentele avvenute negli ultimi giorni. "Con forza e determinazione costanti saremo sul territorio con l’impiego straordinario di uomini e risorse a disposizione – si legge –. La sicurezza per noi è un tema fondamentale e metteremo a disposizione risorse ed energie per raggiungere risultati che garantiscano la legalità e la sicurezza pubblica per cittadini e turisti.