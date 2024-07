Licenziato per una merendina | Ho quattro figli non sono un ladro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Cesena, 14 luglio 2024 – “Nonun. Ho mangiato unapresa da quelle scartate perché avevo avuto un calo di zuccheri. E mi hanno. Ora mi ritrovo disoccupato, cona carico”. È disperato Salvatore Simeone, 42 anni,dal magazzino Astercoop di Pievesetina (Cesena) per aver sottratto una. L’azienda sostiene che lei ha sottratto della merce: una confezione di ‘flauti’ alla stracciatella. “Lavoravo in un magazzino di generi alimentari gestito da Astercoop. Non mi sentivo bene. Ho deciso di mangiare unacon la confezione rotta, presa all’interno di un’area del magazzino dove ciprodotti che nondestinati alla vendita perché danneggiati”. Le hanno contestato il furto e quindi il licenziamento per giusta causa.