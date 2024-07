Kate riappare in pubblico | la futura regina sugli spalti a Wimbledon sorprende tutti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 14 luglio 2024)Middleton sta continuando a fare progressi nella sua lotta contro il cancro. Nonostante ci sia massimo riserbo sulle sue condizioni di salute, il suo ritorno alle apparizioni pubbliche è un segnale positivo per lad’Inghilterra. Dopo una breve apparizione alla parata del Trooping the Color il 15 giugno, oggi la principessa presenzierà alla finale di singolo maschile di. Questa decisione è stata inaspettata, poiché nelle ultime settimane si vociferava che al suo posto ci sarebbe stata la duchessa di Gloucester. L’ultimo aggiornamento è arrivato il 14 giugno, attraverso una nota di Kensington Palace. “Sto facendo buoni progressi, ma come saprà chiunque si sottoponga alla chemioterapia, ci sono giorni buoni e giorni brutti”, ha detto