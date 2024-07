È morta Shannen Doherty la star di Beverly Hills e Streghe aveva un tumore

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 14 luglio 2024)sabato 13 luglio 2024, a causa di unal seno che le era stato diagnosticato nel 2015 e che di recente si era diffuso al cervello. L’attrice53 anni ed è celebre per il ruolo di Brenda nella serie anni ’9090210 e per il ruolo di Prue Halliwell in, altro serial di culto di quel periodo.è stata il simbolo di una generazione, ma sarà ricordata anche per la sua tempra, che spesso l’ha portata a scontrarsi con i colleghi attori.parlato apertamente della sua malattia, spesso condividendo immagini molto dure e oneste e di comevissuto gli alti e bassi di una lotta che ormai andava avanti da quasi dieci anni. Negli ultimi tempianche condiviso i piani per il suo funerale, ma al tempo stessocontinuato a portare avanti i suoi progetti, tra cui un podcast molto discusso, nel qualeospitato anche le co-delle serie da lei interpretate.