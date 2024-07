Denaro e regali per avere la patente nautica raffica di arresti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Cagliari, 14 luglio 2024 – C’è anche un umbro fra gli undicii indagati finiti nei guai per il giro di patenti nautiche “facili” scoperto dalla Guardia costiera. Sabato mattina il Nucleo Speciale d’Intervento del Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera di Roma ha eseguito le misure cautelari a carico di dieci persone residenti in Sardegna e uno in Umbria: uno è finito in carcere, cinque ai domiciliari e per gli altri cinque l’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia giudiziaria. I provvedimenti del Gip di Cagliari, su richiesta della Procura sarda, nascono da una serie di accertamenti svolti dall’Ufficio Circondariale marittimo di Carloforte in relazione alle modalità di rilascio di numerose patenti nautiche per unità da diporto, con indagini eseguite da parte del Nucleo Speciale di Intervento e la collaborazione e il supporto della Guardia Costiera di Cagliari e Olbia.