Como fatta per un giovane in arrivo dall’Inter! La formula dell’affare

(Di domenica 14 luglio 2024) Ilneopromosso in Serie A sta acquistando giocatori mirati e ben studiati dal tecnico Cesc Fabregas. Molti di questi ex campioni e giocatori con immensa esperienza, prima di chiudere definitivamente con la ciliegina Raphael Varane. Ma non solo: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è in chiusura anche l’di undi proprietà dell’Inter. ALTRA CESSIONE – L’Inter è in trattative avanzate con ilper la cessione in prestito delterzino sinistro Jean Castegnaro. Il, recentemente promosso in Serie A, sta cercando di rafforzare la propria rosa anche con giovani promettenti, e Castegnaro rappresenta un’opportunità ideale per il club lombardo. Ladel prestito appare ideale per entrambe le parti: ilavrà la possibilità di sfruttare le abilità di Castegnaro per una stagione, mentre l’Inter garantirà alterzino un’opportunità preziosa di accumulare esperienza in Serie A.