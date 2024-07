VIDEO Arrivata a Salerno nave con 99 migranti oltre 50 i bimbi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 13 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti È attraccata alle 6.30 nel porto dilaGeo Barents con a bordo 99 persone, di cui 34 uomini, 12 donne, 41 bambini e 12 bambine, di cui 37 non accompagnati. Si tratta del terzo sbarco dall’inizio dell’anno. I, recuperati in due distinte operazioni al largo della Libia, provengono principalmente da Costa d’Avorio, Siria, Somalia, Pakistan, Guinea, Burkina Faso. Alcuni scendevano a fatica le scale per arrivare sulla banchina, salutavano con un abbraccio gli operatori dellae poi timorosi si dirigevano verso i mediatori e le forze dell’ordine per l’identificazione.Ci sono anchemolto piccoli in braccio alle mamme e alcuni di pochi anni, che mano nella mano ai propri genitori, camminavano in scarpe di fortuna molti numeri più grandi dei loro.