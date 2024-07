Usa archiviato processo a Alec Baldwin

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 13 luglio 2024) 9.05 Ilnel New Mexico a carico dell'attore, accusato di omicidio colposo per la morte sul set della fotografa Halyna Hutchins,è stato. All'annuncio l'attore è scoppiato in lacrime. La fotografa rimase uccisa per i colpi partiti dalla pistola impugnata dadurante le riprese del film"Rust". La giudice ha rilevato che l'accusa aveva trattenuto,senza informarne la difesa,delle prove (alcuni proiettili)che potevano far luce sulle modalità per cui sul set erano usati proiettili veri.