Torre dei Moro la sentenza Cronaca di una tragedia sfiorata | Omissioni e atti falsi dal 2007

(Di sabato 13 luglio 2024) Nel primo "progetto di prevenzione incendi" depositato nel, "le ’vele’ non erano state affatto menzionate". Poi, nel 2009, nelle pratiche depositate in Comune, "la modifica dei pannelli delle finiture delle vele da fibrocemento ad alluminio viene inserita con una correzione apposta manualmente priva di firma e data". Una serie di "e passaggi equivoci" che caratterizzeranno tutto l’iter delle autorizzazioni paesaggistiche e pratiche edilizie per la costruzione delladeiin via Antonini, distrutta il 29 agosto 2021 da un rogo che fortunatamente non ha provocato vittime. Irregolarità evidenziate dalla gup di Milano Ileana Ramundo, nelle motivazioni del "non luogo a procedere" di quattro imputati: due vigili del fuoco che si occuparono della verifica di conformità dell’immobile alle norme di sicurezza antincendio, l’allora responsabile dell’ufficio acquisti della Zambonini spa e un geometra dipendente dellaCostruzioni.