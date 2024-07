Si riapre il caso di Pantani e del doping al giro del ' 99 | si muove la Dda di Trento

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 13 luglio 2024) Da una parte le pressioni della mamma di Marcodurante le indagini a seguito della morte del Pirata, dall'altra le rivelazioni di Renato Vallanzasca che avrebbe tirato in ballo perfino la camorra che sarebbe intervenuta per fare sì che il leader della Mercatone Uno non vincesse ild'Italia del 1999 per un presuntodi scommesse clandestine. E' l'architrave su cui poggia la nuova indagine della Dda diperché al centro dell'inchiesta coordinata dalla pm Patrizia Foiero c'è la tappa di Madonna di Campiglio. Ieri, la sostituta procuratrice ha audito Vallanzasca nel carcere di Bollate e, come riferisce LaPresse, nei prossimi giorni saranno ascoltate altre persone informate sui fatti a partire dagli ex compagni di squadra di