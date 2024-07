Picchia e minaccia di morte i genitori arrestato un 18enne a Pontassieve

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024)(Firenze), 13 luglio 2024 –didopo averli costretti per mesi a vivere in un clima di sottomissione e paura. Succede a, dove undi origine bulgara è statocon l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’ultimo episodio, ai danni del padre adottivo, risale al 9 luglio. Il giovane, dopo aver spinto il padre verso il balcone, lo avrebbeto die preso a schiaffi. L'uomo ha reagito e ha chiamato i carabinieri e il 118. Il tribunale ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare in carcere per il giovane, che era già stato denunciato per lo stesso reato ed era pure segnalato in prefettura come assuntore di stupefacenti. Nell'ultimo episodio il padre ha riportato ferite lievi.