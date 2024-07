Moise Kean fa cilecca | il pallone e il gonfiabile la figuraccia che sconcerta la Fiorentina | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Tutto quello che poteva andare male, aè andato peggio. Sui social è diventato virale, ma non in positivo, ildella "presentazione" davanti a decine di piccoli tifosi delladel neo-acquisto viola, arrivato dalla "nemica" Juventus per 18 milioni di euro (13 + 5 di bonus). Un affare assai contestato dalla frangia più calda dei supporter, che l'hanno giudicato un regalo di patron Commisso alla Signora dal momento che l'attaccante 24enne era all'ultimo anno di contratto e si sarebbe potuto prendere a zero tra pochi mesi. In questo senso, lo spettacolo andato in scena al Viola Park non rasserenerà il clima. Il club, a margine della conferenza stampa, ha organizzato un piccolo show consfidato a centrare un (enorme) bersagliocon la palla.