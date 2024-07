Leggere questo romanzo intransigente e indimenticabile è come andare in bicicletta sulla ghiaia | L’Amica Geniale miglior libro del secolo per il NYT

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Secondo il New York Times,di Elena Ferrante è al primo posto tra i 100i libri del ventunesimo. Il countdown del celebre quotidiano statunitense è finito. Davanti a Le correzioni di Jonathan Franzen, a 2666 di Roberto Bolano, a Non lasciarmi del premio Nobel della letteratura Kazuo Ishiguro, o ad un fenomeno politico letterario tutto statunitenseColson Whitehead e il suo The countdown railroad, svetta lindo e pulito My brilliant friend.il titolo in americano dicon la traduzione di Ann Goldstein, pubblicato negli Stati Uniti dalla Europa Editions nel 2012. Un fenomeno critico e commerciale,spiegano dalla casa editrice E/O a FQMagazine, da quasi due milioni di copie vendute negli Stati Uniti e da oltre due milioni e duecentomila in Italia.