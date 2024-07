Insulti alla Segre FdI a Fontana | Revochi la sala L’antisemitismo non può entrare alla Camera

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 13 luglio 2024) Fratelli d’Italia non ci sta. La notizia dell’incontro organizzato martedìpresenza di Nicola Quatrano, l’avvocato che aveva pesantemente attaccato sui social Lilianacon espressioni antisemite e ha definito in tutti i modi possibili Israele, ha scatenato la dura reazione del partito. Che è arrivato a chiedere al presidente di Montecitorio, Lorenzo, di revocare ufficialmente il patrocinio e l’uso della. Antoniozzi: “Siil patrocinio della“ “Chiedo formalmente al presidente della, persona moderata e di alto senso dello Stato, di revocare la concessione dellaper l’incontro di martedì a cui parteciperà l’avvocato Quatrano. Il rispetto per la senatrice, il rispetto per Israele, ci impongono di revocare l’uso di saleli a soggetti evidentemente antisemiti”, afferma il vicecapogruppo di FdI, Alfredo Antoniozzi.