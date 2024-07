Il CVR punta sull’attacco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Anche il Centro Volley Reggiano, sempre targato Fos, ha completato l’organico che agli ordini del confermatissimo tecnico Augusto Sazzi disputerà la Serie B2. Non sono tante le novità, praticamente tutte in attacco, con l’arrivo delle schiacciatrici Marta Migliore (da Pavia, B1) e Martina Bortolamedi (da Rubiera, B1) e del giovane opposto Karol Kaja dal Volley Venezia. "Sì – dice il diesse Giuliano Casoli – abbiamo cercato di rinforzare la squadra con inserimenti di ragazze giovani, ma già importanti per la categoria. Speriamo di essere competitivi, di consolidare e magari migliorare la classifica dello scorso campionato che abbiamo concluso con un gran crescendo". Ecco il roster, con numerose atlete confermate: le palleggiatrici sono Letizia Memoli (‘99) e Lisa Sazzi (2000); le centrali sono Giulia Odorici (’03), Matilde Camurri (’01), Greta Giovanardi (’07), Giulia Iotti (’03) e Agnese Attolini (’02); le schiacciatrici sono appunto Marta Migliore (’04), Martina Bortolamedi (’03), Martina Brunfranco (’03) e Benedetta Ferrari (’01).