Dal G7 una coalizione per far fronte all’emergenza acqua L’intervento di Gava

(Di sabato 13 luglio 2024) L’è un bene prezioso, fondamentale per la nostra vita e per quella del pianeta, ma è un bene scarso. È partendo da questo presupposto che, ciascuno di noi, è chiamato a fare la propria parte per tutelare questa risorsa, messa a dura prova oggi anche dai cambiamenti climatici. Premesso questo, è chiaro che la dispersione idrica è solo una delle numerose priorità che il nostro Paese è chiamato ad affrontare, conseguenza di condotte vecchie, poco e male manutenute nel tempo. La sfida è raggiungere una gestione efficiente e sostenibile. Prioritario, quindi, è stato mettere sin da subito in atto una strategia che combinasse infrastrutture più moderne e funzionali, riforme legislative capaci di accelerare la realizzazione degli investimenti e, non ultimo, azioni di sensibilizzazione e di coinvolgimento dei cittadini a un uso responsabile della risorsa.