Basta attaccare Fedez I sanguinamenti non sono dovuti all’abuso di sostanze come alcol o droga | parla il chirurgo Zappa che ha curato il rapper

(Di sabato 13 luglio 2024) “Sto leggendo articoli basati non so su cosa,no di un mio abuso die droghe ma non è assolutamente così.stato ricoverato per l’ennesima emorragia interna. Dove mi hanno operato per rimuovere il tumore, là dovestato ricucito,più fragile”: cosìuna volta dimesso dall’ospedale, dove è stato ricoverato nei giorni scorsi per una emorragia interna. Ilha annunciato di non poter partecipare al Ferrara Summer Festival per i necessari tempi di recupero ma anche voluto precisare che le sue condizioni di salute non dipendono affatto da abusi discritto da alcuni giornali. E l’Adnkronos Salute ha raggiunto Marco Antonio, ilche a fine settembre 2023 curò il, quando venne ricoverato al Fatebenfratelli per un’emorragina causata da due ulcere.