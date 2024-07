Atletica | Sara Cantergiani strappa il record dei 400 alla gemella Niente Montecarlo | la Dosso deve riposare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Si è preferito non rischiare o almeno cercare in casa la concentrazione in vista delle Olimpiadi di Parigi. Zaynab, iscritta al meeting Diamond League diin programma ieri sera, ha dato forfait, peraltro già mezzo annunciato. La, dopo la prova sui 100 metri non eccezionale di Parigi in cui era arrivata sesta con un per lei modesto 11’’36 (pur contro vento), si era detta preoccupata: "Qualcosa non va, devo parlare con il mio allenatore Giorgio Frinolli e poi decideremo assieme se gareggiare o meno prima delle Olimpiadi". Così ha detto, così ha fatto e in poche parole abbiamo proprio la conferma del suo tecnico: "Sì – dice Frinolli – abbiamo ritenuto die di evitare trasferte e stress. Vogliamo ritrovare le condizioni fisiche e nervose per quello che è l’appuntamento più importante di tutta la stagione, e quindi abbiamo deciso di gestirci internamente senza più gareggiare".