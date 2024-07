Anticipazioni Un posto al sole | Mariella affronta Guido

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 13 luglio 2024) Ad Unal, traAltieri eDel Bue arriverà finalmente un chiarimento a proposito della loro crisi coniugale. La donna, in particolare, come raccontano gli spoiler relativi ai prossimi episodi, deciderà dire il marito, dopo aver scoperto che ha perso la testa per Claudia Costa. Ricordiamo che, di recente, quandoerano già in crisi, il vigile si è casualmente imbattuto nella sua vecchia amica, tornata a Napoli dopo molti anni di lontananza, per girare uno spot pubblicitario. Del Bue ha subito manifestato grande emozione nel rivedere la Costa e i due hanno iniziato a frequentarsi, suscitando la gelosia di. Quest'ultima, infatti, ha subito notato l'interesse diper l'attrice, ma lui ha minimizzato spiegando alla moglie di essere legato a Claudia solo da una vecchia amicizia.