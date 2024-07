Amadeus il figlio José è il nuovo portiere dell’Udinese Under 16

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 13 luglio 2024) Il suo destino era scritto fin dalla nascita. Dopotutto, cosa avrebbe potuto fare un ragazzo il cui nome si ispira a quello di Mourinho? E così, ildie Giovanna Civitillo, sta continuando la sua carriera nel mondo del calcio e dopo la prima esperienza nell’14 dell’Inter – squadra del cuore del suo papà – è passato all’Udinese16. Il trasferimento di maglia è avvenuto tramite Pierpaolo Marino, ex dirigente bianconero e grande amico del conduttore tv. Dove gioca ildiLa passione per il calcio l’ha ereditata dal papà,, grandissimo tifoso dell’Inter. Josè Sebastiani ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo fin da piccolissimo, spinto e supportato dai genitori che hanno creduto immediatamente nelle sue potenzialità.