Wimbledon | chi potrebbe sostituire Kate Middleton

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 12 luglio 2024) Sebbene i piani diperquest’anno rimangano poco chiari, pare che ci siamo già piani di riserva. Gli organizzatori del famoso torneo di tennis avrebbero “scelto” un altro membro della Famiglia Reale chesubentrare per distribuire i trofei al suo posto. Se la principessa del Galles non dovesse essere presente alla premiazione, infatti, sarebbe qualcun altro a farlo al posto suo. L’8 luglio, il Telegraph ha riportato che Birgitte, la duchessa di Gloucester,consegnare i trofei alle finali di. Se la principessa, che sta continuando a sottoporsi a cure per il cancro, non fosse disponibile, dunque, la duchessa prenderebbe il suo posto. Come patrona dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, ruolo ricevuto dalla regina Elisabetta nel 2016, la principessaindossa una speciale spilla a fiocco anei colori del club (verde scuro e viola) e tradizionalmente consegna i premi ai campioni.