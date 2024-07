Weekend a Bologna | cosa fare il 12 13 e 14 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 luglio 2024), 12– Ecco la nostra breve guida agli appuntamenti dell’interosotto le Due Torri. Venerdì 12Alle 20, al Comunale c’è Il Trittico di Giacomo Puccini. Alle 21, in Montagnola è previsto il concerto di Anna Castiglia. Sempre alle 21, gli Inti-Illimani e Giulio Wilson sono in piazza Lucio Dalla. Ancora un appuntamento alle 21: in piazza San Francesco arriva la musica con Magma. Alle 21.45, piazza Maggiore si tinge a tema G7, con una serata a tema ricerca e intelligenza artificiale, condotta da professionisti e docenti dell’Università. Sabato 13Alle 20.30, Valentina Mattarozzi trio porta la musica nella terrazza del Comunale. Alle 21, Teenage Dream è l’evento al Sequoie Music Park: gli ospiti sono i Sonohra.