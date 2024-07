' Sti fascisti di israeliani ammirano i nemici e rispettano le regole che gli altri violano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Yahya Sinwar? Un genio. La buonanima di Qasem Soleimani? Una mente superiore. Gli iraniani? Gente sofisticata. La cosa che colpisce nel parlare dei lorocon gliè che il disgusto, la delusione o la voglia di giustizia si combinano con un singolare rispetto per quanto ha saputo fare l'avversario. Nell'élite si può supporre sia un atteggiamento frutto anche di affettazione ma che ci sia sotto qualcosa di più profondo lo dimostra il fatto che la pensino così anche semplici cittadini travolti dalla guerra. Yahya Sinwar in cella ha imparato l'ebraico che parla fluentemente e con ricercatezza, ci dice Ehud Yaari, commentatore di cose arabe per Channel 12. «Quando lo intervistai, il boss di Gaza si vantava di parlare la nostra lingua meglio dei secondini che lo controllavano.