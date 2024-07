Sempre più uguale a te Luna Marì tre anni e una somiglianza pazzesca con mamma Belen Rodriguez

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) Periodo d’oro per. Dopo il matrimonio della sorella Cecilia con il fidanzato Ignazio, la showgirl ha firmato un contratto con la Warner Bros. La showgirl argentina è pronta a sbarcare su Nove, dove condurrà ben due programmi già a partire dalla prossima stagione televisiva. Dopo l’addio a Mediaset e alla conduzione di Tú sí que vales e Le Iene, lo scorso giugnoRodiguez aveva annunciato che il suo ritorno in tv sarebbe arrivato in autunno. Venerdì 12 luglio è arrivata la conferma e sbarcherà sul Nove: “Belén Rodríguez arriva in Warner Bros. Discovery in autunno sul Nove e su Real Time con due programmi” ha scritto Giuseppe Candela in un tweet sul social X. La showgirl prenderà il posto di Elettra Lamborghini e Giulia De Lellis nella conduzione di Only Fun – Comico Show su Nove e dell’esperimento sociale televisivo Amore alla prova – La crisi del settimo anno su Real Time.