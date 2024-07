Parigi 2024 badminton | Toti sorteggiato nel girone del numero 1 al mondo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ci sarà il1 aldelneldel singolare maschile diper Giovanni. Il primo azzurro uomo a centrare la qualificazione a cinque cerchi se la vedrà con il cinese Shin Yu Qi e con Soren Opti, atleta del Suriname attualmente al273 del World Rank. “A questo punto qualsiasi sorteggio – il commento del presidente della FIBa Carlo Beninati – avrebbe posto Giovannidi fronte ad avversari di altissimo livello tra i top player al. Essere statonel gruppo A con iluno del ranking mondiale sicuramente comporterà per lui partite molto difficili ma al contempo siamo sicuri che Giovanni darà il massimo per poter far bella figura ed eventualmente riuscire a portare la prima vittoria alle Olimpiadi nella storia delitaliano.