Musetti ko a Wimbledon ecco quante posizioni ha guadagnato nel ranking ATP

(Di venerdì 12 luglio 2024) Si ferma in semifinale il cammino di Lorenzo. Un risultato che permette all’azzurro di fare un balzo importante nelATP. Niente finale per Lorenzo. L’azzurro non riesce a ripetere l’impresa di Jasmine Paolini (avversario molto più ostico ndr) e il cammino dell’italiano si ferma ad un passo dalla sfida valida per il titolo. Novak Djokovic vince in tre set (6-4 7-6 6-4) al termine di una sfida sicuramente giocata bene dal toscano, ma forse è mancato qualcosa nei momenti clou per provare a mettere ancora più in difficoltà il serbo. Lorenzo– cityrumors.it – foto AnsaPartenza assolutamente equilibrata con Lorenzo che utilizza alla perfezione il servizio per non dare la possibilità al suo avversario di allungare.