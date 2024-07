G7 commercio globale torna a crescere ora +26% poi 33%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il panorama delinternazionale sta attraversando significativi mutamenti strutturali, ma nel quarto trimestre del 2023 il volume a livelloè aumentato del 6,3% rispetto al picco pre-pandemico del terzo trimestre del 2019 e del 19,1% rispetto al livello medio del 2015. Si prevede che il volume cresca del 2,6% nel 2024 e del 3,3% nel 2025, dopo un calo maggiore del previsto del -1,2% nel 2023. In vista dei prossimi anni la sfida chiave è quella di trovare un equilibrio sostenibile tra il rafforzamento della resilienza e della sicurezza economica e la preservazione dei principi liberali e dei mercati aperti. Sono queste alcune delle evidenze principali contenute nel B7 Flash, l'approfondimento di Confindustria e Deloitte elaborato in occasione della "G7 - Industry Stakeholders Conference: Reversing the Global Protectionist Drift", organizzata a margine della riunione ministeriale del G7 che si terrà a Villa San Giovanni e Reggio Calabria il 16 e 17 luglio.