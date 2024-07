Festa in spiaggia | ecco le idee di look per essere super trendy!

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 12 luglio 2024) Estate significa vacanze. E vacanze significa mare. E mare significa feste inqualche idea diperscintillanti eanche in queste occasioni tra amiche, amici o con il vostro ragazzo del cuore!in: i capi da valutare Pantaloni e top Scegliete un paio di pantaloni coloratissimi, magari con una fantasia vintage anni Settanta, da abbinare ad un top o anche al pezzo sopra del costume: saretecool! Completate ilcon catenine da portare alla vita e magari con bijoux scintillanti. Ai piedi, un paio di sandali gioiello o una ciabattina piatta e sarete perfette. Visualizza questo post su Instagram Il completo estivissimo Top e pantaloni, top e gonna, canotta e shorts potete fare il match con quello che volete, l’importante è che l’abbinamento sia perfetto! Un completo estivo è l’ideale per unain, perché è facile e veloce: dovete solo pensare agli accessori! Il mio consiglio? Qualcosa di scintillante e luccicoso sarà sicuramente perfetto, dalla borsa ai bijoux! Visualizza questo post su Instagram L’abito coloratissimo Cosa c’è di più bello di un abitocolorato, da portare con una ciabattina bassa, magari metal? Scegliete il colore che vi piace di più, senza per forza impazzire se non è in palette: tenete presente che l’abbronzatura vi aiuta molto a reggere anche i colori che non appartengono alla vostra stagione armocromatica, quindi, almeno ad unaal mare, permettetevi di osare e sperimentare con la vostra creatività e personalità! Visualizza questo post su Instagram L’abitino fuori acqua Se siete delle tipepratiche e vi piace qualcosa di semplice e veloce, allora anche un abitino fuori acqua (cioè quelli che si mettono come copri costume, ma che vestono un po’ di più di un semplice pareo) sarà perfetto per unaserale.