Come funzionerà ? Piracy Shield 2 0

(Di venerdì 12 luglio 2024) Un rilancio da due milioni di euro, messi a disposizione dallo Stato italiano. Stiamo parlando dell’aggiornamento del nuovo, la piattaforma realizzata da SP Tech (e gestita da Agcom) che haobiettivo quello di bloccare entro 30 minuti la trasmissione di un evento streaming pirata (un prodotto studiato soprattutto per il mondo del calcio e per la fruizione illegale delle partite di campionato). Non è un caso che questa piattaforma sia stata fortemente voluta dalla Lega Serie A e che sia stato il frutto di passaggi istituzionali che l’hanno resa – di fatto – un asset di cui il pubblico italiano si trova a fruire. Al netto delle tante critiche che sono state rivolte a chi ha pensato la piattaforma in questo modo: prima fra tutte quella per aver sdoganato il blocco degli indirizzi IP, in un momento storico in cui – ormai – è venuta meno l’associazione un sito-un indirizzo IP, con la conseguenza che un blocco di un IP potrebbe riverberarsi anche su pagine web e siti che nulla hanno a che fare con l’atto di pirateria.