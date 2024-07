Catturato Giacomo Bozzoli era nascosto nel cassettone del letto

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) Dopo 11 giorni di latitanza è stato ritrovato. Nel 2015 aveva ucciso lo zio Mario, gettandolo nel forno della fonderia di famiglia a Marcheno, l’8 ottobre di nove anni fa. Dopo la condanna all’ergastolo il 39enne aveva deciso di far perdere le sue tracce. Era invece nella sua villetta a Soiano sul Lago,neldelinsieme a un borsello con 50mila euro. Dopo la sentenza della Cassazione e la sua sparizione, sono partite le ricerche: la sua stessa casa era piena di cimici. Il procuratore di Brescia ha inoltre dichiarato che “si era recato in Spagna con il figlio di 9 anni e la compagna. Non aveva intenzione di costituirsi; anzi ha detto più volte che è innocente e vuole dimostrarlo”. La condanna diL’uomo aveva deciso di tentare la fuga dopo che l’8 luglio la Cassazione lo aveva giudicato colpevole e condannato all’ergastolo, per il reato di omicidio di primo grado.