Alex Britti | mi in*azzo se mi chiamano mammo!

(Di venerdì 12 luglio 2024) In occasione del lancio del suo nuovo singolo “Uomini”,parla della sua paternità. Lui non fa certo un sacrificio stando con Edoardo!è un papà separato. Ha un affidamento condiviso con l’ex compagna Nicole e, come tanti altri uomini, si occupa a tutto tondo del figlio.si è ripreso il centro della scena musicale con la sua nuova opera: “Uomini”, una canzone che parla degli stereotipi ormai morti e sepolti circa la figura del cosiddetto “sesso forte”. Riflessioni che partono anche dal suo essere un papà separato, dopo la fine della relazione con l’ex compagna Nicole, di 22 anni più giovane. Con Edoardo tutto è naturale “Quando è nato mio figlio – confida– si sono accese delle valvole in me che hanno funzionato perfettamente.