Usa la resistenza di Biden alimenta la sfiducia dei dem | Donatori congelano i fondi E per il 67% degli americani deve ritirarsi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Si complica di giorno in giorno il percorso di Joeverso le elezioni presidenziali. Mentre i sondaggi evidenziano che il 67%chiede il suo ritiro dalla corsa alla Casa Bianca e mentre aumentano le richieste di un passo indietro (ultimo in ordine di tempo l’appello di George Clooney), iniziano anche i problemi finanziari. Gran parte deidem, da Wall Street a Hollywood, ha congelato i finanziamenti per la campagna elettorale dell’attuale presidente Usa. I grandi finanziatori – preoccupati per la sua età e le sue condizioni psico-fisiche – temono di sborsare denaro puntando sul cavallo “perdente”. Indiscrezioni rilanciate da numerosi media come Financial Times e Cnn. “Tutto è congelato perché nessuno sa cosa succederà.