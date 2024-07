UFFICIALE- Doppia cessione del Napoli | i comunicati del club

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ilha annunciato ufficialmente una primanel suo calciomercato: è arrivato anche il comunicato al riguardo. Ilè stato davvero scatenato nell’inizio di questo calciomercato. Ben tre le operazioni concluse in entrata, due già ufficiali: si tratta degli arrivi di Rafa Marin e Leonardo Spinazzola. Manca invece la firma sul contratto di Alessandro Buongiorno, la quale sembra comunque imminente. Tante poi dovranno essere anche le operazioni in uscita, con tanti esuberi da piazzare. Su molti di questi incideranno anche questi primi giorni di ritiro, inauguratosi oggi a Dimaro: Conte avrà infatti la possibilità di allenare tutti i giocatori a sua disposizione e scegliere quali faranno parte dei suoi piani. Basti pensare, ad esempio, ai tanti calciatori di ritorno dai prestiti, come Walid Cheddira dal Frosinone, Alessio Zerbin dal Monza e Gianluca Gaetano dal Cagliari.