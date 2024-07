Spagna-Inghilterra | scelto l’arbitro della finale è il giovane francese Letexier

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Non Orsato, ma già si sapeva, nemmeno quello che pareva a quel punto il favorito, il polacco Szymon Marciniak, che sarà il quarto uomo invece.di Euro 2024 sarà un, ma non l’esperto e quotato Clement Turpin, protagonista di marchiani errori nelle tre sfide dirette in questa rassegna continentale, bensì ilconnazionale Francois, appena 35 anni e internazionale dal 2017. Dopo-Georgia agli ottavi, e prima ancora Danimarca-Serbia e Croazia-Albania ai gironi, il fischietto bretone sarà chiamato a dirigere. Una scelta davvero sorprendente quella del designatore Rosetti, che schiera il suo pupillo nonché astro nascente dell’arbitraggio nella partita più importantesua carriera, senza che fin qui abbia diretto incontri di enorme rilievo, al di làSupercoppa Europea del 2023 e del ritorno dei quarti di Champions League tra Real Madrid e Manchester City di tre mesi fa.