Salone della CSR e dell’innovazione sociale

(Di giovedì 11 luglio 2024) Sfide e contraddizioni al centroprossima edizione nazionale delCSR eFacciamo chiarezza sulla sostenibilità: 3 giorni, 100 eventi, oltre 250 organizzazioni per l’evento dell’anno sulla CSR. Temi, novità e anticipazioni sulla 12ª edizione in programma a Milano il 9, 10 E 11 ottobre. Ogni visione, affermazione, scelta ha al proprio interno il semecontraddizione. Vale anche per il vasto temasostenibilità: in un contesto come quello che stiamo vivendo è necessario non solo imparare ad abitare il cambiamento ma anche leggere i problemi in modo nuovo. Per questo, la dodicesima edizione delCSR e, in programma all’Università Bocconi di Milano dal 9 all’11 ottobre, sarà dedicata a “Sfidare le contraddizioni”: dall’analisi delle criticità e dal confronto plurale si avvia una riflessione che stimola le organizzazioni e le persone a vedere la realtà in una prospettiva diversa, da cui possono nascono soluzioni innovative.