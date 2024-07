Quella pace sancita dall’omicidio pentito confessa gli spari ai Talarico Uccisi per riunire i due clan rivali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Arezzo, 11 luglio 2024 – Nel 2022 nemmeno l’esame del Dna aveva dato una svolta decisiva al delitto dei fratelli. Ora, a distanza di 18 anni, dal carcere, Domenico Colosimo, uno dei dieci indagati per il duplice omicidio di Angelo ed Ettorehato: "Siamo stati noi". Lo ha fatto tra la fine del 2023 e i primi mesi di quest’anno. Il dossier è depossitato in Procura a Catanzaro, in attesa di essere inv iato alla Dda di Firenze. Colosimo accusa se stesso e altri due calabresi - Giovanni Greco e Mario Gigliotti, pure loro residenti in Valdarno - di aver giustiziato, nell’aprile 2006, a colpi di pistola i due fratelli di 42 e 35 anni, nati in Calabria che si erano trasferiti da poco tempo in Valdarno dove lavoravano come muratori.