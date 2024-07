Primoz Roglic cade al Tour de France e perde più di due minuti | cos’è successo allo sloveno dinamica e condizioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) Una brutta caduta ha caratterizzato la dodicesima tappa delde, una frazione di 203,6 km lungo un percorso quasi completamente pianeggiante da Aurillac a Villeneuce-sur-Lot. Quando mancavano una dozzina di chilometri dal traguardo, Lutsenko ha centrato in pieno uno spartitrafficondo in mezzo al gruppo e generando un capitombolo di dimensioni importanti. Un big di lusso è rimasto coinvolto nell’episodio, ovvero. Lonon è riuscito a evitare il collega kazako (schivato miracolosamente da un uomo della Uno-X) ed è finito a terra ad alta velocità, sbattendo violentemente la schiena al suolo. Il capitano della Red Bull-Bora-hansgrohe è rimontato in sella, ma era in evidente difficoltà fisica. Scortato dai propri compagni di squadra ha provato a rientrare nel gruppo in cui erano presenti i suoi avversari per il podio, ovvero loTadej Pogacar (maglia gialla), il belga Remco Evenepoel e il danese Jonas Vingeggard.