Picchio vicino il primo ingresso Sarà Bertini

(Di giovedì 11 luglio 2024) A quattro giorni dalla data di inizio della nuova stagione sportiva dell’Ascoli Calcio con il raduno fissato per lunedì 15 luglio alVillage, prosegue il lavoro del nuovo direttore sportivo Emanuele Righi per allestire comunque una rosa fi giocatori. Sempre in attesa di un eventuale cambio di proprietà che lo vedrebbe subito destituito dal suo ruolo. Vista la situazione di incertezza societaria, ma che comunque conferma la professionalità del direttore arrivato per mettere a disposizione la sua esperienza calcistica. E a tal proposito tra oggi e domani si dovrebbe chiudere con il centrocampista Marcodi proprietà della Lazio, ex capitano della Primavera biancoceleste e lo scorso anno ceduto in prestito alla Spal dove c’era proprio il Ds Righi.