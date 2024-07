Onaf degustazione di formaggi e laboratorio di caseificazione al centro storico di Napoli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 11 luglio 2024) Degustare, vini, dessert e anche rum, tutto in una serata “DiVinoo”, il concept ideato da(Organizzazione Nazionale Assaggiatori) per diffondere la cultura della tecnica dideiin una chiave friendly. L’appuntamento è neldi, all’Hotel Piazza Bellini, via Costantinopoli 101, giovedì 18 luglio alle 19:00, nell’antico palazzo del ‘500 dove dialogano elementi contemporanei e storici. Un’occasione per degustare prodotti buoni e ricercati e partecipare alcon dimostrazione pratica diin live (su prenotazione: [email protected] ; 3294888245 Salvatore Varrella). Iinsono: il Canestrato di Moliterno, Taleggio DOP, Salva Cremasco, Rusticapra e Gorgonzola piccante in abbinamento ai vini di Casale del Giglio.