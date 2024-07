Nordio show nella masseria di Bruno Vespa in Puglia | Di vino in questo dibattito abbiamo usato e abusato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il ministro della Giustizia, Carlo, mette in scena un vero e propriomentre è seduto su un palco di fronte alla platea del ‘Forum in’, organizzato dae da Comin and Partners a Manduria, in. L’incontro, svoltosi martedì 9 luglio, era a porte chiuse, ma è stato però registrato con un telefonino. E il video è finito sul sito della Gazzetta del Mezzogiorno dove, per sua stessa ammissione, appare ‘brillo’ a causa delbevuto a cena. Le uscite allegre del ministro per festeggiare l’approvazione della legge che abolisce l’abuso d’ufficio non sono però affatto piaciute all’Associazione nazionale magistrati.Leggi anche:, il figlio Alessandro si sposa. La cerimonia indà spettacolo da: il video “Didurantee ab