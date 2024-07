Nel semestre per Cucinelli 6207 milioni di ricavi +147%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Brunelloha chiuso il primodell'anno conper 620,7di euro, in crescita del 14,1% rispetto allo stesso periodo del 2023 e del 14,7% a cambi costanti. In crescita, si legge in una nota, tutte le aree geografiche, con le Americhe (+19,4%) e l'Asia (+14,3%) che hanno corso più dell'Europa (+9%). "Gli ottimi risultati del primoe l'inizio più che promettente delle vendite delle collezioni autunno-inverno 2024, ci consentono di confermare le attese di una crescita molto solida del fatturato per il 2024 intorno al +10%, con un giusto, equilibrato e sostenibile profitto", afferma la maison di moda. Il presidente e ceo Brunelloparla di "risultati eccellenti" e di "momento molto positivo in termini di immagine globale" per il brand.